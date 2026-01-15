Haberler

Kazım Yılmaz: "Emniyet teşkilatı güvenliğin teminatı"

Kazım Yılmaz: 'Emniyet teşkilatı güvenliğin teminatı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, emniyet teşkilatının ilçenin güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti. Ziyarette güvenlik, kamu düzeni ve iş birliği konuları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu'yu makamında ağırladı. Yılmaz, emniyet teşkilatının ilçenin güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde ilçenin güvenliği, kamu düzeni ve kurumlar arası iş birliği konuları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kazım Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Çarşamba halkının huzur ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Güvenliğin teminatı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kazım Yılmaz, "Emniyet teşkilatımız, ilçemizin güvenliğinin teminatıdır. Kurumlar arası dayanışma hem halkımız hem de şehrimiz için büyük önem taşıyor" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, kamu yararına olan her konuda iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve iş adamı Salih Alver hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90+5'te büyük şok! Real Madrid 2. Lig takımına elendi

90+5'te büyük şok! Dünya devi 2. Lig takımına elendi
Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası

Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
90+5'te büyük şok! Real Madrid 2. Lig takımına elendi

90+5'te büyük şok! Dünya devi 2. Lig takımına elendi
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı