'Ne Bilsin Eller' davası tatlıya bağlandı

Ankaralı Coşkun olarak bilinen sanatçı Coşkun Direk'in, kendisine ait "Ne Bilsin Eller" adlı eserin izinsiz şekilde klipte kullanılarak sosyal medyada paylaşılması gerekçesiyle yaptığı telif şikayetinde taraflar uzlaşmaya vardı.

İzmir'de yaşayan konservatuvar mezunu Hasan Başkaya ile eşi Öznur Başkaya, yaklaşık iki yıl önce düğünlerinde Coşkun Direk'in "Ne Bilsin Eller" isimli eserini seslendirdi. Düğünde seslendirilen şarkının daha sonra klip haline getirilerek eser sahibinden izin alınmadan sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Coşkun Direk tarafından telif şikayetinde bulunuldu. Yaşanan gelişmenin ardından taraflar arasında hukuki süreç başlatılmadan uzlaşma sağlandı. Ankaralı Coşkun ile davalık olan İzmirli çift uzlaşma yoluna gitti. Hasan Başkaya, İstanbul'da bulunan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ofisinde Coşkun Direk ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Coşkun ve Başkaya, uzlaştıklarının ifade etti.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, Ankaralı Coşkun ve Başkaya çiftinin aralarında yaşadığı sorunu arabuluculuk ile çözüme kavuşturduklarını ifade ederek, "Değerli sanatçı Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in çok sevilen eseri var 'Ne Bilsin Eller' bunu kendisi de aynı zamanda müzisyen olan Hasan ve Öznur Başkaya çifti kendi düğünlerinde söyleyince haliyle kamuoyunda bir tartışma meydana geldi. Düğünde çalınan eser suç mu? Değil mi? Öncelikle ona bir açıklık getireyim. Türkiye 1951 yılında şuan ki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu kabul etti. Dolayısıyla bu kanuna muhalefet etmek suçtur. Burası doğru. Sadece bir para cezası ya da hukuk davasıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz aynı zamanda hakkınızda bir de ceza davası açılabiliyor. Bu da 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmak anlamına gelir. Fakat burada düğün salonu özelinde konuşacak olursak esasen düğün salonunda çalınan şarkıların muhatabı gelin ve damat değil düğün salonlarında çalan her şarkı telife tabiidir, anonim eserler değilse. O eserleri üreten kişiler telifini alamazsa üretimlerine devam edemezler. Ankaralı Coşkun ve Başkaya çiftinin yaşadığı bu olayı MESAM olarak arabuluculuk şeklinde çözmek istedik. Konu mahkemelere intikal etmesin, 10 yıl bir dava sürmesin, Coşkun Direk mağdur olmasın Öznur ve Hasan Başkaya çifti de "Ne Bilsin Eller" şarkısından dolayı mağdur olmasın diye. Gelinen sonuçta şu; Coşkun Direk eseri okumaları için Hasan ve Öznur Başkaya çiftine izin verdi. 'Madem klip çekmişler bunu yasal bir statüye kavuşturalım çıkarsınlar' dedi. Hasan ve Öznur Başkaya çifti de gerekli olgunluğu sergiledi" dedi.

"Bu konuyu bu şekilde çözdüğümüz için çok mutluyum"

Eşiyle birlikte şarkıyı seslendiren Hasan Başkaya, Ankaralı Coşkun ile aralarındaki sorunu çözdükleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Sosyal medya kanalımda çok sevdiğimiz şarkıların böyle arkadaş ortamında çektiğimiz kliplerimiz var. Bu şarkıyı biz 2021 yılında bir teknede söyledik. Olayın patladığı yer düğün videosu oldu ama asıl konu klip oldu. Gelin damat olunca insanlar duygusal yaklaştı. Bugün bu konuyu bu şekilde çözdüğümüz için çok mutluyum. Coşkun ağabey ile aramızda sorun olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"Her şeyden feragat ediyorum"

Sanatçı Coşkun Direk ise her şeyden feragat ettiğini belirterek, "Çiftin özrünü kabul ettim. Sadece şunu belirtmek istiyorum. İnsanları sosyal medya üzerinden tek taraflı dinleyip hakaret ve ailesine ağır ithamlar yapmayın. Bununla ben karşılaştım. Bu gerçekten ağır bir durum. Sevgili Başkaya çiftine benim hakkım sonuna kadar helaldir. Bir meslektaşım olaraktan bu parçayı okumalarına izin veriyorum. Parça benim değil kendilerinindir. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten her şeyden feragat ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL