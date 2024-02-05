Rütbeli ve er gaziler arasındaki uçurum giderilmeli

ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın sorunlarını dinlediği Çorumlu Gazi Aydın Yılmaz, "Rütbeli gazilerle er gaziler arasında büyük bir uçurum var. Maaşlardan diğer haklara kadar... Rütbeli gaziler tedavi olmak için yurt dışına rahatlıkla gidebilirken, er gaziler gidemiyor. Maaşlarımızın arasında büyük bir uçurum var. En son 1 Temmuz 2023'te memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan rütbeli gaziler rütbeli şehit aileleri yararlanırken, bizi bir kenara attılar er gazilerini, er şehit ailelerini bir kenara attılar" dedi.

Çorumlu Gazi Aydın Yılmaz ile birlikte açıklamada bulunan Mehmet Tahtasız, gaziler arasındaki ayrımcılığın giderilmesi için TBMM'de soru önergesi vereceğini dile getirerek, "Çorumlu Gazimiz Aydın Yılmaz'ın yanındayım. Kendisinin hükümetin duymasını istediği bazı sorunları var. Biz gazimizden yaşadığı sorunları dinlemek istiyoruz" dedi.

"BİZİM HAKLARIMIZ ARASINDA UÇURUM VAR"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a yaşadıkları sorunları anlatan Gazi Aydın Yılmaz şunları söyledi:

"Bizim rütbeli gazilerle er gaziler arasında büyük bir uçurum var. Biz yaralanırken, kurşun yerken, mayına basarken, kimse bize adres sormadı. Kurşun adres sormadı. Sen rütbelisin, sen ersin diye adres sormadı. Bizim haklarımızda büyük bir uçurum var. Maaşlardan diğer haklara kadar... Rütbeli gaziler tedavi olmak için yurt dışına rahatlıkla gidebilirken, er gaziler gidemiyor. Maaşlarımızın arasında büyük bir uçurum var. En son 1 Temmuz 2023'te memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan rütbeli gaziler rütbeli şehit aileleri yararlanırken, bizi bir kenara attılar er gazilerini, er şehit ailelerini bir kenara attılar. Bizi görmezden geliyorlar. Bizim maaşlarımıza bunlar yansıtılmadı. Bizim haklarımızı arayan soran hiç kimse yok. Bizi sahipsiz bıraktılar."

"GAZİLER ARASINDA YAPILAN AYRIMCILIĞI TBMM'YE TAŞIYACAĞIM"

Gazi Aydın'la görüşen Mehmet Tahtasız, "Bende bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi vereceğim. Meclis kürsüsünden gerekli konuşmayı yapacağıma söz veriyorum. Bizim zaten arzuladığımız şu; tüm şehitler eşittir bizim için aynı kıymettedir ve aynı şekilde de gazilerimiz de rütbeli olsun er olsun gazilerimiz bu memleketin evlatlarıdır. Biz onlara sahip çıkacağız" dedi.