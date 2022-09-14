Çorum yerel haberi... Çorum'da Üreticiler Fiyatları Protesto Etmek İçin Ayçiçeğini Valilik Önüne Dökmek İstedi, Polis İzin Vermedi

Çorum haberler... Ayçiçeği fiyatının 7 liraya kadar düşmesini protesto etmek isteyen Çorumlu üreticilerin traktörlerle getirdikleri ayçiçeğini valilik önüne dökmesine polis ekipleri izin vermedi. 85 yaşındaki üretici Nafiye Yılmaz, "Çiçeği kurutacağız diye bu yaşta ellerim mahvoldu. 12 lira dediler geldik 8 lira fiyat veriyorlar bu kadar emeğe yazık günah" diye tepki gösterdi.

ERKAN KARACA

Ayçiçeği fiyatının 7 liraya kadar düşmesini protesto etmek isteyen Çorumlu üreticilerin traktörlerle getirdikleri ayçiçeğini valilik önüne dökmesine polis ekipleri izin vermedi. 85 yaşındaki üretici Nafiye Yılmaz, "Çiçeği kurutacağız diye bu yaşta ellerim mahvoldu. 12 lira dediler geldik 8 lira fiyat veriyorlar bu kadar emeğe yazık günah" diye tepki gösterdi.

Çorumlu üreticiler, ayçiçeği fiyatının 12 lira olarak açıklanmasına karşın alım fiyatının 7-8 liraya kadar düşmesini protesto etmek için ayçiçeği yüklü traktörleri ile şehre geldi. Ancak Tuzcular Kavşağı'nda polis engeli ile karşılanan üreticilerin merkeze girmesine izin verilmedi. Öte yandan polis ekipleri tarafından İskilip kavşağı, Burunçiftlik ve ilin giriş noktalarında önlemler alınarak ayçiçeği yüklü traktörlerin il merkezine girişleri önlendi. Firma sahiplerinin verdiği fiyatların üretici ile dalga geçmek anlamına geldiğini, ayçiçeği için harcanan giderlerin zaten 11-12 lirayı bulduğunu belirten çiftçiler, seslerinin duyulmasını istedi. "Sesimizi duyan kimse yok" diyen çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

"SESİMİZİ DUYURAMIYORUZ"

Alaca'nın İmat köyünden gelen Süleyman Taşar, 600 dönüm arazi işlediğini ve bir haftadır borsaya ayçiçeği getirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fiyat olarak 12 lira açıkladığını ancak borsadakilerin 7-8 liradan alım yapmak istediğini anlattı. Mazot alamayacak duruma geldiklerini vurgulayan Taşar, "Ürünümüzü değerinde almıyorlar mağdur edildik, sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

Ticaret borsasında ayçiçeğine 7 lira fiyat verildiğini ve fiyat verirken tüccarın güldüğünü dile getiren Celal Erdal isimli çiftçi, "Devlet 12 lira taban fiyat açıkladı" denildiğinde ise tüccarın 'Git o zaman devlete sat' yanıtını verdiğini anlattı.

"DEPOLAR DOLU OLDUĞU İÇİN DÜŞÜK FİYAT VERİLİYOR"

Borsaya ayçiçeği getiren çiftçilerden Orhan Boran, tüccarın depolarının dolu olması nedeniyle düşük fiyat verdiğini belirterek, "Depolar boş olsaydı onlar bizim peşimizden koşardı" dedi.

Çiftçilik yapan oğlunun rahatsız olması nedeniyle destek amacıyla onunla birlikte köyden geldiğini anlatan 85 yaşındaki Nafiye Yılmaz, "Çiçeği kurutacağız diye bu yaşta ellerim mahvoldu. 12 lira dediler geldik 8 lira fiyat veriyorlar bu kadar emeğe yazık günah" dedi. Oğlunun 5 kez ameliyat olduğunu ve başına bir şey gelecek endişesi ile gece yanında geldiğini anlatan Yılmaz, "Güneşin altında akşam yediğim ekmekle duruyorum. Üzümcü geçiyor utanarak bir salkım istedim ağzım kurudu. Zor geçiniyoruz ayakta zor duruyoruz. Ağlıyorum öfkeden sıkıntıdan" ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası'na geçen çiftçi, sorununa çare bulamayınca eyleme devam etmek istedi, ancak polis ekipleri eyleme izin vermeyerek borsanın kapılarını araçlarla kapattı.

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