Çorum Valisi Çalgan'dan Gazetecilere Önemli Mesajlar

Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Doğru haberler, tespitler, sadece bugünün insanlarının haber alma hakkına hizmet etmekle kalmaz, gelecekteki insanlara da birer miras olarak kalabilir" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensupları ile buluştu. Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Vali Çalgan, basın sektörünün önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Gazetecilerin geleceğe not bırakılan çok önemli bir mesleği sürdürdüğünü ifade eden Vali Çalgan, gazeteciliğin çok önemi bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

Gazetecilik mesleğinin en önemli örneklerinden birisini Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüklerini kaydeden Çalgan, "Bunun en canlı örneğini kısa zaman önce yaşadığımız depremlerle gördük. Bölgede daha önce bu şiddetle deprem yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken önce yerel gazetelere bakıldı. Bir kısmını ben de gördüm. Dolayısıyla bugün çok önemli olmayan, rutinden görülen bir hadise, 500 sene sonra tarihi belge, vesika haline gelebiliyor. O manada doğru haberler, tespitler, sadece bugünün insanlarını haber alma hakkına hizmet etmekle kalmaz, gelecekteki insanlara da birer miras olarak kalabilir" dedi.

Toplantı Vali Çalgan'ın kentte görev yapan basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - ÇORUM