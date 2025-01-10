Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi
İstanbul'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem

Çorum Valisi Çalgan'dan Gazetecilere Önemli Mesajlar

Çorum Valisi Çalgan'dan Gazetecilere Önemli Mesajlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazeteciliğin önemine vurgu yaptı. Vali Çalgan, gazetecilik mesleğinin geleceğe miras bırakma potansiyelini ve deprem gibi olaylar karşısındaki kritik rolünü açıkladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Doğru haberler, tespitler, sadece bugünün insanlarının haber alma hakkına hizmet etmekle kalmaz, gelecekteki insanlara da birer miras olarak kalabilir" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensupları ile buluştu. Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Vali Çalgan, basın sektörünün önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Gazetecilerin geleceğe not bırakılan çok önemli bir mesleği sürdürdüğünü ifade eden Vali Çalgan, gazeteciliğin çok önemi bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

Gazetecilik mesleğinin en önemli örneklerinden birisini Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüklerini kaydeden Çalgan, "Bunun en canlı örneğini kısa zaman önce yaşadığımız depremlerle gördük. Bölgede daha önce bu şiddetle deprem yaşanıp yaşanmadığı araştırılırken önce yerel gazetelere bakıldı. Bir kısmını ben de gördüm. Dolayısıyla bugün çok önemli olmayan, rutinden görülen bir hadise, 500 sene sonra tarihi belge, vesika haline gelebiliyor. O manada doğru haberler, tespitler, sadece bugünün insanlarını haber alma hakkına hizmet etmekle kalmaz, gelecekteki insanlara da birer miras olarak kalabilir" dedi.

Toplantı Vali Çalgan'ın kentte görev yapan basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uğurlamaya damga vuran "delikanlılık" diyaloğu
img

ABD alev alev! Yetkilinin ifadeleri kan dondurdu
img

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar uzun zaman sonra ortaya çıktı

Uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağıyor
Ofisteki yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki, görenler tarafından sosyal medyada canlı yayınlandı
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Uzak Şehir 9. bölüm ne zaman yayınlanacak? BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.