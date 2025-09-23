Haberler

Çorum Şeker Fabrikası'nda Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 8 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık ekipleri ve jandarma fabrikaya sevk edildi, işçilerin tedavisine başlandı.

(ÇORUM) - Çorum Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Şeker Fabrikası'nın kireç ocağı bölümünde çalışan işçilerden bazılarında baş dönmesi, bulantı ve kusma görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi ile birlikte jandarma ekipleri de sevk edildi.

İşçilerden T.E, V.P., A.S, A.A., E.C., A.E.Ö., E.Z. ve Y.B.'nin karbonmonoksit gazından etkilendiği bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan; 5 işçi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 3 işçi de kentteki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerden 5'inin "kırmızı gözlemde" tedavi altında olduğu, çalışmaları durdurulan fabrikanın kireç ocağı bölümünde inceleme başlatıldı.

