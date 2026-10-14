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Çorum Osmancık'ta Kızılırmak'ta 1 metre 80 santimlik yayın balığı yakalandı

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Çorum Osmancık'ta Kızılırmak'ta balıkçıların oltasına 1 metre 80 santim boyunda, 50 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balıkçı Ercan Emre, bölgede yayın balığı bolluğu yaşandığını ve kilosunun 250 liradan satıldığını belirtti.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak'ta 1 metre 80 santim boyunda ve 50 kilogram ağırlığındaki yayın balığı yakalandı.

Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba köyü mevkisinde Kızılırmak'ta balık tutan balıkçıların oltasına 1 metre 80 santim uzunluğunda yayın balığı takıldı. Yayın balığı tezgahta yerini alydı. Vatandaşlar da yakından illgi göstererek fotoğrafını çekkti. Balıkçı Ercan Emre, Kızılırmak'ta zaman zaman büyük yayın balıklarının yakalandığını belirterek, son dönemde bölgede yayın balığı bolluğu yaşandığını ifade etti. Irmakta daha büyük balıkların da yakalandığını söyleyen Emre, kilosunun 250 liradan satıldığını belirtti.

Haber-Kamera: Hüseyin ÇETİNKAYA-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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