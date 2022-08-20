Çorum haberleri: Çorum Belediyesi'nden sünnet şöleni

Çorum bölgesinden gelen habere göre Çorum Belediyesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni'nde bu yıl 150 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Çorum Belediyesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni'nde bu yıl 150 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Çocuklara şehir turu attırılması ile başlayan program Hıdırlık'ta yapılan duanın ardından Perşembe Pazarı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Şölene animasyon gösterileri renk kattı.

Burada bir konuşma yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, böyle bir güzel organizasyonu önceki yıllarda pandemi nedeniyle yapamadıklarını belirterek, "Pandemi diye bir bela vardı. Maskesiz, mesafesiz bir arada olamıyorduk. Allaha hamdolsun bizi tekrar bir araya getirdi. Yavrularımızla beraber, ailelerimizle beraber bir Peygamber sünnetini, Peygamber efendimizden bize miras kalan bu sünneti ihya etme imkanını bize sundu. Bu birliktelik oldukça, çocuklarımızın gözlerindeki bu ışık, muhabbet oldukça milletimizin duası oldukça, Cumhurbaşkanımızın önümüzde oldukça durmak yok yola devam diyorum. Yavrularımızı tebrik ediyorum" dedi.

'Üniversite öğrencileri için çamaşırhaneler kurulacak'

Konuşmasında üniversite öğrencileri için çamaşırhaneler kuracaklarını hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu projeyi ilk kez burada açıklıyorum. Yaklaşık 20 bin üniversite öğrencimiz var. Bu kardeşlerimiz bize emanet. Öğrencilerimizin en az yüzde 50'si başka şehirlerden geliyor. Üniversite öğrencilerimiz için çamaşırhaneler kuracağız. Yavrularımız kirli ile çamaşırlarıyla uğraşmayacaklar. Öğrencilerimiz çamaşırlarını bize getirecek bizde onları pırıl pırıl yıkadıktan sonra geri teslim edeceğiz. Bu hizmetimiz üniversitemiz açılınca başlayacak" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti İl Başkan Vekili Ali Evlücü, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve aileler katıldı. - ÇORUM