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Çorum haberi... Sungurlu Müftüsü Eroğlu göreve başladı

Çorum haberi... Sungurlu Müftüsü Eroğlu göreve başladı

Çorum haberi: Çorum'un Sungurlu İlçe Müftülüğüne atanan Süleyman Eroğlu görevine başladı.

Çorum'un Sungurlu İlçe Müftülüğüne atanan Süleyman Eroğlu görevine başladı.

Yozgat İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Sungurlu İlçe Müftülüğüne atanan Süleyman Eroğlu, bugün itibarıyla görevine başladı. Müftü Eroğlu, daha önce İlçe Müftüsü olarak görev yapan İbrahim Köksal'a Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu inşaatı başta olmak üzere vermiş olduğu din hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Eroğlu Hisarcık Sungurlu Çorum Yerel Haberler

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