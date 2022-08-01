Çorum haber! Osmancık'ta köyler içme suyuna kavuşacak - Haberler

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Çorum haber! Osmancık'ta köyler içme suyuna kavuşacak

Çorum haber! Osmancık'ta köyler içme suyuna kavuşacak

Edinilen Çorum gelişmesine göre Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyu probleminin çözümü için adım atıldı.

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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyu probleminin çözümü için adım atıldı.

Osmancık ilçesine bağlı Aşıkbükü, Yağsiyen ve bu köyün Havdan Mahallesi, Fındık Köyü Küçükalan Mahallesi, Ovacıksuyu, Avlağı, Baltacı Mehmet Paşa ve Kargı Köyü'nün içme suyu probleminin çözümü için çalışma başlatıldı.

Osmancık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından, ilçeye bağlı Aşıkbükü köyüne içme suyu inşaatı ve içme suyu tesisi, GES, dalgıç, AG elektro motopomp ve gerekli diğer malzemeler, Yağsiyen köyüne içme suyu inşaatı, Yağsiyen köyü Havdan Mahallesi'ne içme suyu tesisi AG. ENH, dalgıç, elektro motopomp ve diğer malzemeler, Fındık köyü Küçük Alan Mahallesi'ne içme suyu inşaatı, Ovacıksuyu köyüne içme suyu inşaatı ve içme suyu tesisi, GES, dalgıç, elektro motopomp ve diğer malzemeler, Avalığı köyüne içme suyu inşaatı, Baltacı Mehmet Paşa köyüne içme suyu inşaatı, içme suyu tesisi, dalgıç, AG, elektro motopomp ve diğer malzemeler, Kargı köyü içme suyu tesisine ise Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı ve gerekli diğer malzemelerin alım ve yapım işleri 02 Ağustos 2022 Salı günü Kaymakamlık Toplantı Salonun'da açık ihale usulü ile ihale edilecek. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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