Çorum haber: AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; 'Sizler bize şehidimizin emanetisiniz'

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit harekatı çerçevesinde şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın mevlidine katıldı.

Şehit Muhammed Karaçam'ın cenazesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la birlikte yurt dışında bulunması nedeniyle katılamayan Oğuzhan Kaya, şehit Muhammed Karaçam'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehidin ailesinin hatırlarını sorarak onlarla sohbet eden Milletvekili Kaya, "Vatanımızı korumak uğruna toprağa düşen hiçbir şehidimizi asla unutmayacağız. Sizler de bizlere şehidimizin emanetiniz. Bugün olduğu gibi yarın da hep yanınızda olacağız" şeklinde konuştu.

Şehitlerin hatırasını daima taze tutmak, onları her vesileyle hatırlamak ve hatırlatmak kendileri için bir vefa borcu olduğunu kaydeden Milletvekili Kaya, "Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu güzel vatanı korumak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için 15 Temmuz ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en büyük gücü vatan ve bayrak sevgisidir. Peygamberlikten sonra en yüksek mertebe olan şehitlik makamına eren kahramanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Milli mücadele hala sürüyor'

100 yıl önce başlayan Milli mücadelenin hala devam ettiğini, bu güzel coğrafya ve topraklarda gözü olan uluslararası güçlerin hiç biz zaman eksik olmadığını anlatan Milletvekili Oğuzhan Kaya, "Bizim zayıf anımızı kolluyorlar. O nedenle bizim bir ve beraber olmamız gerekiyor. Bu yüzden iç ve dış mihraklara karşı mücadele eden Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan etrafında bir ve beraber olmamız gerekiyor. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Mevlid-i şerif ardından Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilavet ederek dualar edildi. Bir süre şehit ailesiyle sohbet eden ve bir istekleri olup olmadığını soran Oğuzhan Kaya aileye ve yakınlarına tekrardan başsağlığı dileyerek programdan ayrıldı. - ÇORUM