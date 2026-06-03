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Veliler sınav sıralarına çocukları için oturdu

Veliler sınav sıralarına çocukları için oturdu
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Çorum'da 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nun 'Geleceğin Tohumları' projesi kapsamında veliler, çocuklarının yerine sınava girerek sınav stresini deneyimledi. 'Sevmek Yetmez' kitabını okuyan anne babalara teşekkür belgesi verildi.

Çorum'da anne ve babalar çocuklarının yerine okulda sınava girerek öğrencilerin yaşadığı stres ve heyecanı deneyimledi.

Çorum'da 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu tarafından yürütülen 'Geleceğin Tohumları' eTwinning projesi kapsamında "Velilerle Kitap Okuma Sınavı" etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin eğitim yolculuğundaki en önemli paydaşları olan veliler, bu kez sınav heyecanını kendileri yaşadı. "Okuyan aile, öğrenen toplum" sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında veliler, kendileri için belirlenen "Sevmek Yetmez" adlı kitabı okuyarak okulda düzenlenen sınava katıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte anne ve babalar hem nitelikli bir eserle buluşma imkanı yakaladı hem de çocuklarının sınav sürecini ve stresini yakından tecrübe etti. Etkinliğin ardından ailelere teşekkür belgesi takdim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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