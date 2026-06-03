Acun Ilıcalı, Hull City taraftarını Antalya'ya getirdi

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Premier Lig'e yükselme sevincini paylaşan 200 taraftar, Acun Ilıcalı'nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines'ın katkılarıyla Antalya'da ağırlanıyor.

HULL CITY TARAFTARI ANTALYA'DA

İngiltere futbolunun köklü kulüplerinden Hull City'nin Premier Lig'e yükselmeyi başarması sonrası kutlamalar bu kez Antalya'ya taşındı. Corendon Airlines'ın Hull City'e özel tasarladığı kaplan logolu uçak ile İngiltere'den Türkiye'ye gelen taraftarlar, Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Corendon Playa Kemer ve kısa süre önce kapılarını açan Corendon Hydros Club Kemer'de konaklayarak Akdeniz'in eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor.

TÜRKİYE'NİN EŞSİZ GÜZELLİKLERİYLE BULUŞTULAR

Hull City'nin Premier Lig yolculuğu sportif bir başarı hikâyesi olmasının yanı sıra İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye'nin eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yüzlerce Hull City taraftarı, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini keşfederken unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor.