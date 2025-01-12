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Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 400 adet uyuşturucu hap ve 55 gram bonzai ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesine satmak için uyuşturucu getirdikleri belirlenen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, S.A. ve R.A. isimli şahısların il dışından Osmancık ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Getirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda yapılan aramada 400 adet uyuşturucu hap, 55 gram bonzai, 200 gram kenevir tohumu uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan S.A. tutuklanırken, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KABAKDERE - Yerel
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