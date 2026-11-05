Çorum'da üç lise öğrencisinin asker yürüyüşü görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

Çorum'da lise öğrencisi üç arkadaşın gece saatlerinde sokakta nizami adımlar ve marşlarla asker yürüyüşü yaptığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Çorum'da lise öğrencileri Eyüp Hasan Yapıcı, Ahmet Süt ve Deniz Tekin, gece saatlerinde sokakta yürürken, yan yana geçerek nizami asker yürüyüşü yapmaya başladı. Çocukluklarından beri asker olmayı hayal eden gençlerin marşlar söyleyerek nizami bir şekilde yürüdüğü anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

"Bizim de haberimiz yoktu"

O anları anlatan Eyüp Hasan Yapıcı, "Arkadaşlarımla beraber sokakta geziyorduk. Asker olmaya da hevesimiz var. O nedenle de 'beraber asker yürüyüşü yapalım' dedik. Sonra da farkında olmadan ablamızın bir tanesi bizi video kaydına almış internet üzerinden paylaşmış. Bizim de haberimiz yoktu, sonradan öğrendik, teşekkür ediyoruz" dedi.

"Vatanımızı çok seviyoruz ilerdeki hayalimiz asker olmak"

Ahmet Süt de "Bu yürüyüşü okulda 9. sınıf öğrencileri yaparken görüyorduk. Biz de onlardan ilham alarak böyle bir şey yaptık. Hocalar bizi üst sınıf olduğumuz için yürüyüşe seçmedi. Biz de daha iyisini yapabiliriz diye denemek istedik. Uzun bir süre yaptık. Bir tane ablamız bizi telefon kamerasıyla çekmiş. Biz de tanımış olduk. Hem asker sevgimizi göstermiş olduk hem de eğlendik. Küçüklüğümüzden beri zaten hayalimiz asker olmaktı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı