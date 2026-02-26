Haberler

Çorum'da 2 İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenlediği İddiasıyla Gözaltına Alınan 8 Kişiden 6'sı Tutuklandı

Güncelleme:
Çorum'da iki iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıların ardından yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; 6'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

(ÇORUM) - Çorum'da iki iş yerine birden fazla kez silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iki iş yerine yönelik silahlı saldırıların ardından geniş çaplı çalışma başlattı. İncelemelerde saldırıları gerçekleştiren şüpheliler ile bağlantılı kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri S.Y, K.D, M.E.D, C.C, M.İ, F.G, A.H.Ç. ve A.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.H.Ç. ve F.G. silahla tehdit, S.Y. ve C.C. kasten öldürmeye teşebbüs, M.E.D. ise suçluyu kayırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

K.D. ve M.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

