Çorum'da Zafer Bayramı'nda şehitler için hatim duası

Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Murad-i Rabi Ulu Camii'nde şehitler için indirilen hatimlerin duası yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Çorum'da düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Programlar çerçevesinde, Çorum Valiliği tarafından, tarihi Murad-i Rabi Ulu Camii'nde program düzenlendi. Programda, şehitlerin ruhlarına ithafen daha önceden indirilen hatimlerin duası yapıldı, Mevlid-i Şerif okutuldu. Daha sonra ise eller semaya açılarak ülkenin birlik ve beraberliği ile şehitlerin ruhları için dualar edildi. Şehitler için duaların edildiği program, cemaatin hep birlikte Cuma namazını kılmasıyla sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Çorum İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ile STK temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı