Çorum'da İl Özel İdaresi Toplantısında Araç Kullanımı Tartışması

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum İl Özel İdaresi'nde makam aracının plakasının değiştirilmesi, bazı personel hakkındaki soruşturmalar ve görev dağılımı tartışmaları İl Genel Meclisi toplantısına damga vurdu. MHP İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Danlı'yı soru yağmuruna tutarak Çorum Valisi Ali Çalgan'ı göreve davet etti.

Toplantıda söz alan Dölcü, İl Özel İdaresi'nin bazı hizmet araçlarının özel amaçlarla kullanıldığını iddia ederek, "Bu özel araçla ilgili çalışma yapılmış zannediyorum. Ancak şu anda soruşturması devam eden personelimiz var mı? Özel işlerinde devletin araçlarını kullananlarla ilgili işlem başlatıldı mı?" diye sordu.

Müdür Danlı, soruşturmalara ilişkin detay vermekten kaçınırken, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise "Onun bakanlığın müfettişleri var, çalışmasını yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"Resmi plaka beyaza çevrilmiş" iddiası

Dölcü, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak'ın kullandığı aracın plakasının siyah (resmi) renkten beyaza çevrildiğini belirterek, "Bir resmi aracın plakası neden siyahtan beyaza döner? Bu plakaları kafasına göre mi değiştiriyorlar? Yarın kırmızıya dönünce bunun hesabını kim soracak? Burada Vali beyi göreve davet edelim" dedi.

İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Danlı, "Evet, o özel plakaydı. Basında çıktıktan sonra aynı gün siyah resmi plakaya çevrildi. Emniyet ceza kesmiş, genel sekreterimiz kendi cebinden ödemiş" açıklamasında bulundu.

"Bu nasıl yönetim anlayışı?"

Selim Dölcü, idaredeki görev dağılımında da dengesizlik olduğunu savunarak, "13 müdürlükten 12'si bir genel sekreter yardımcısına, yalnızca biri diğerine bağlanmış. Bu nasıl yönetim anlayışı? O zaman birine 12 görev veren, diğerini işlevsiz bırakıyor. Bu da yönetim zaafıdır" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Temur, konunun idari bir tasarruf olduğunu belirterek, "Bu konuyu kendi aranızda istişare edersiniz. Biz bütçemize dönelim" ifadelerini kullandı.

"Bütçemizin yüzde 40'ı insan kaynaklarına ayrılmış"

Dölcü, bütçe görüşmeleriyle bağlantı kurarak, "Bizim bütçemizin yüzde 40'ı insan kaynaklarına ayrılmış. Bu kadar büyük bir pay ayrılıyorsa, yönetim doğru işletilmeli. Araçlar sadece hizmette kullanılmalı, özel işlerde değil. İki personel bu nedenle görevden uzaklaştırıldıysa, aynı uygulama herkes için geçerli olmalı" dedi.

"Deliliniz varsa buyurun söyleyin"

Toplantının sonunda Meclis Başkanı Temur, "İdarenin aracının şahsi olarak kullanıldığına dair deliliniz varsa buyurun söyleyin, yoksa kimseyi zan altında bırakmayın. Araçlar valilikten talep edildi, biri Genel Sekreter, diğeri Meclis Başkanlığı tarafından kullanılıyor. Diğer personellerle ilgili işlemler zaten yapıldı" diye konuştu.