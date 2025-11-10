Haberler

Çorum'da İl Özel İdaresi Toplantısında Araç Kullanımı Tartışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum İl Özel İdaresi'nde yapılan İl Genel Meclisi toplantısında, makam aracının plakasının değiştirilmesi ve bazı personel hakkındaki soruşturmalar tartışıldı. MHP Üyesi Selim Dölcü, araçların özel işlerde kullanıldığı iddialarını ortaya atarken, Vali Ali Çalgan'ı göreve davet etti.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum İl Özel İdaresi'nde makam aracının plakasının değiştirilmesi, bazı personel hakkındaki soruşturmalar ve görev dağılımı tartışmaları İl Genel Meclisi toplantısına damga vurdu. MHP İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Danlı'yı soru yağmuruna tutarak Çorum Valisi Ali Çalgan'ı göreve davet etti.

Toplantıda söz alan Dölcü, İl Özel İdaresi'nin bazı hizmet araçlarının özel amaçlarla kullanıldığını iddia ederek, "Bu özel araçla ilgili çalışma yapılmış zannediyorum. Ancak şu anda soruşturması devam eden personelimiz var mı? Özel işlerinde devletin araçlarını kullananlarla ilgili işlem başlatıldı mı?" diye sordu.

Müdür Danlı, soruşturmalara ilişkin detay vermekten kaçınırken, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise "Onun bakanlığın müfettişleri var, çalışmasını yürütüyor" ifadelerini kullandı.

"Resmi plaka beyaza çevrilmiş" iddiası

Dölcü, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak'ın kullandığı aracın plakasının siyah (resmi) renkten beyaza çevrildiğini belirterek, "Bir resmi aracın plakası neden siyahtan beyaza döner? Bu plakaları kafasına göre mi değiştiriyorlar? Yarın kırmızıya dönünce bunun hesabını kim soracak? Burada Vali beyi göreve davet edelim" dedi.

İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Danlı, "Evet, o özel plakaydı. Basında çıktıktan sonra aynı gün siyah resmi plakaya çevrildi. Emniyet ceza kesmiş, genel sekreterimiz kendi cebinden ödemiş" açıklamasında bulundu.

"Bu nasıl yönetim anlayışı?"

Selim Dölcü, idaredeki görev dağılımında da dengesizlik olduğunu savunarak, "13 müdürlükten 12'si bir genel sekreter yardımcısına, yalnızca biri diğerine bağlanmış. Bu nasıl yönetim anlayışı? O zaman birine 12 görev veren, diğerini işlevsiz bırakıyor. Bu da yönetim zaafıdır" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Temur, konunun idari bir tasarruf olduğunu belirterek, "Bu konuyu kendi aranızda istişare edersiniz. Biz bütçemize dönelim" ifadelerini kullandı.

"Bütçemizin yüzde 40'ı insan kaynaklarına ayrılmış"

Dölcü, bütçe görüşmeleriyle bağlantı kurarak, "Bizim bütçemizin yüzde 40'ı insan kaynaklarına ayrılmış. Bu kadar büyük bir pay ayrılıyorsa, yönetim doğru işletilmeli. Araçlar sadece hizmette kullanılmalı, özel işlerde değil. İki personel bu nedenle görevden uzaklaştırıldıysa, aynı uygulama herkes için geçerli olmalı" dedi.

"Deliliniz varsa buyurun söyleyin"

Toplantının sonunda Meclis Başkanı Temur, "İdarenin aracının şahsi olarak kullanıldığına dair deliliniz varsa buyurun söyleyin, yoksa kimseyi zan altında bırakmayın. Araçlar valilikten talep edildi, biri Genel Sekreter, diğeri Meclis Başkanlığı tarafından kullanılıyor. Diğer personellerle ilgili işlemler zaten yapıldı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı

Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Beşik gibi sallanan Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Bahis skandalının ardından maçlar ertelendi
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.