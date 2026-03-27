Çorum'da akıl ve zeka oyunları tamamlandı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması yoğun ilgi gördü. İlkokul ve ortaokul kademelerinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler analitik düşünme, problem çözme, strateji geliştirme ve dikkat becerilerini geliştirme amacıyla kıyasıya mücadele etti. İlkokul kategorisinde motif, küre, equilibri, abluka ve pentago oyunlarında yarışan öğrenciler arasından dereceye giren ilk üç öğrenci ödüllendirildi. Ortaokul kategorisinde ise küre, abluka, mangala, pentago ve kulami oyunlarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Program sonunda yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Cihan Türkmen ve Tahir Demir katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. - ÇORUM

