Çorum'da akıl ve zeka oyunları tamamlandı

Çorum'da akıl ve zeka oyunları tamamlandı
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrenciler, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için çeşitli oyunlarda mücadele etti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması, yoğun katılımla tamamlandı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması yoğun ilgi gördü. İlkokul ve ortaokul kademelerinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler analitik düşünme, problem çözme, strateji geliştirme ve dikkat becerilerini geliştirme amacıyla kıyasıya mücadele etti. İlkokul kategorisinde motif, küre, equilibri, abluka ve pentago oyunlarında yarışan öğrenciler arasından dereceye giren ilk üç öğrenci ödüllendirildi. Ortaokul kategorisinde ise küre, abluka, mangala, pentago ve kulami oyunlarında başarı gösteren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Program sonunda yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları Cihan Türkmen ve Tahir Demir katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
