Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Çorum'da sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla kutlandı. Saat Kulesi önündeki Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, işçilerin haklarını ve taleplerini dile getirdi. Etkinliğe, CHP Çorum İl Başkanlığı, Eğitim-Sen, çeşitli emek ve meslek örgütleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hürriyet Meydanı'nda konuşan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, 1 Mayıs'ın tarihsel bir mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, emekçilerin insanca yaşam, eşitlik, özgürlük ve barış talepleriyle alanlarda olduğunu söyledi.

Gençlerin eşit, özgür, bilimsel ve demokratik bir Türkiye talebini Eğitim-Sen olarak kendi mücadelelerinin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Sırma, "Barış, demokrasi ve özgürlük talebi sadece eğitim emekçilerinin değil, geleceğini savunan gençliğin de ortak haykırışıdır. Bir arada yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, laik, bilimsel ve ana dilde eğitim taleplerini güvence altına almak ve eşit yurttaşlık ilkesini savunmak için buradayız" dedi.

"Korkuyu değil, umudu büyütelim"

Sırma, eğitim ve bilim emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücret ve çalışma koşulları istediğini belirterek, "1 Mayıs'ta yalnızca haklarımız için değil, daha güzel bir gelecek, eşit ve özgür bir yaşam için, barış ve demokrasi için omuz omuza olacağız. Gelin korkuyu değil umudu, yalnızlığı değil dayanışmayı, karanlığı değil aydınlığı büyütelim. Emeğin, bilimin, barışın ve özgürlüğün sesi olalım" diye konuştu.

Etkinlik, Hürriyet Meydanı'nda kurulan stantta yapılan açıklamaların ardından davul-zurna eşliğinde halaylarla sona erdi.