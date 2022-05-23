Çorlu'da Hıdırellez Şenliği - Haberler

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Çorlu ilçesinin Şahpaz mahallesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Şenlikte konuşma yapan Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve Mustafa Yel, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut ve Şahpaz Mahalle Muhtarı İlker Soydan, Hıdırellez'in vatandaşlara ve Tekirdağ'a bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundular.

"SEVGİ, KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA İKLİMİNDE MUTLU YARINLARA DOĞRU EL ELE VEREREK YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hıdırellez Şenliği'nde bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Yüreklerimizi yaşama sevinci ile dolduran baharın güzel günlerinin habercisi Hıdırellez'i burada siz değerli Şahpazlı vatandaşlarımızla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hıdırellez'in yüreklerimizi dolduran coşkusu ile sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma ikliminde mutlu yarınlara doğru el ele vererek yürümeye devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, baharın müjdecisi Hıdırellez bayramının sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.