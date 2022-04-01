Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi - Haberler

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Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı Erasmus+ Projesi dolayısıyla gittiği Almanya'da Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı Erasmus+ Projesi dolayısıyla gittiği Almanya'da Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı Erasmus+ Projesi için Almanya'ya gitti. Gelsenkirchen'de bulunan Çorbacı, bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Karabük- Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği ve hemşerilerine bir dizi ziyaretlerde bulunan Çorbacı ve beraberindeki heyet fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren UİD MKYK Üyesi Dursun Döngel ve Dernek başkanı Hüseyin Dereli ziyaretlerin dolayı Çorbacı'ya teşekkürlerini ilettiler. - KARABÜK

Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi

Çorbacı, Karabüklü hemşehrileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Erasmus, Almanya, Yerel, Haberler

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