Çöp konteynerinin yanında buldukları yavru köpekleri biberonla beslediler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine hareket eden itfaiye ekipleri, çöp konteynerinin yanında kutu içinde buldukları yavru köpekleri müdürlüğe getirerek biberonla besledi.

Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöp konteynerinin yanına kutu içinde 6 yavru köpek bırakıldı. Duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilen yavru köpekler, İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ün talimatıyla itfaiye ekiplerince çöpün yanından alındı. İtfaiye Müdürlüğüne getirilen yavru köpekler, burada ısıtılarak biberon ile beslenmeye başlandı. Yavru köpekleri elleriyle besleyen itfaiye eri Murat Çelik, "Nöbetteydik, duyarlı bir vatandaş bize haber verdi. Karton içine koyup çöp kutusunun yanına bırakmışlardı bu yavruları. Biz de gidip getirdik. Sobanın yanına getirdik ısıtıyoruz, süt veriyoruz biberonla. Bingöl'den barınağı aradık gelip götürecekler" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel