Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından "Conkbayırı Yangın Risk Yönetim Planı Çalıştayı" düzenlendi.

Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, alanın doğal ve kültürel değerlerini yangın risklerine karşı korumak amacıyla düzenlenen ve üç gün süren çalıştay süresince, uzman akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve ilgili paydaşlar bir araya gelerek; Conkbayırı ve çevresinde yürütülecek yangın önleme, risk analizi ve müdahale stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştay kapsamında, alanın yangına hassas bölgeleri tespit edilerek muhtemel senaryolar üzerinde duruldu. Yapılan analizler ve sunumlar doğrultusunda, yangınlara karşı etkin bir risk yönetim planı oluşturulması yönünde önemli adımlar atıldı. - ÇANAKKALE