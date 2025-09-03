Çocukları Kaçırılan Aileler, Muş'ta Eylemlerine Devam Ediyor

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Her çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, ellerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlarla çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Anne ve babalar, yıllardır süren hasretin son bulması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

Çocuğuna teslim ol çağrısında bulunan anne Naciye Sönmez Yıldız, "Oğlum birçok kişi gelip teslim oldu. Orada çok az kişi kaldı, Çok şükür, Terörsüz Türkiye sürecini yaşıyoruz. Herkes gelsin Türkiye güzel oluyor. Oğlum artık küçük değilsin sesimi duyuyorsan geri dön. Yolunuzu açmışlar, gelin" dedi.

Baba Alaattin Koçhan da oğlu Ersin'i 2016 yılında Bursa'dan kaçırıldığını belirterek, "Oğlumun dönmesini bekliyorum. Bu süreç inşallah bize iyi sonuç verecek. Artık silahlar sussun, bir daha canlar yanmasın. Bu süreci yürütenlere çok teşekkür ederim. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Seni bekliyorum oğlum" ifadelerini kullandı. - MUŞ