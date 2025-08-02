Çocuklardan Örnek Proje: Limonata İle Fidan Dikimine Destek

Çocuklardan Örnek Proje: Limonata İle Fidan Dikimine Destek
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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki çocuklar, orman yangınlarından etkilenen alanlara fidan dikmek için limonata satarak gelir elde ediyorlar. Bu anlamlı etkinlik, hem sosyal sorumluluk bilinci oluşturuyor hem de yetişkinlere örnek oluyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir grup çocuk, orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikilmesine katkı sağlamak amacıyla limonata satarak gelir elde ediyor.

Esentepe Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, Karabük'teki orman yangınlarının ardından anlamlı bir etkinlik başlattı. Çocuklar hazırladıkları limonataları satarak elde edilen gelir ile fidan dikimine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu etkinlikle çocuklar hem arkadaşlarına hem de çevrelerindeki yetişkinlere örnek oluyor. Sıcak yaz günlerinde limonata satarak sosyal sorumluluk bilinci kazanan çocuklar davranışlarıyla takdir topluyor. Limonata satışından elde edilen gelirin ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığıyla fidan dikim kampanyalarına aktarılacağı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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