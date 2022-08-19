Çocuklardan Havacılık ve Teknoloji Parkına Ziyaret

Tepebaşı Belediyesi’nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nı ziyaret eden 5 ile 6 yaş aralığındaki çocuklar, merkezi gezerek havacılık hakkında bilgi aldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nı ziyaret eden 5 ile 6 yaş aralığındaki çocuklar, merkezi gezerek havacılık hakkında bilgi aldı.

Özel Bahar Gündüz Bakımevi öğrencisi 50 çocuk, merkezi ziyaret ederek eğlenceli bir gün geçirdi. 5 ile 6 yaş aralığındaki çocuklar, belediye yetkililerinden parkta sergilenen tarihi hava araçları hakkında bilgi aldı. Fotoğraf da çektiren çocuklar hem havacılığa dair bilgiler edindi hem de keyifli anlar yaşadı. Özel Bahar Gündüz Bakımevi yetkilileri de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile Eskişehir'in önemli kültürel ve sosyal alanlarından biri olarak hizmet veren Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi'ne ulaşım sağlayabilirler.