Çocuklarda özgüven gelişi

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Çocuğumda Özgüveni Nasıl Geliştiririm?" adlı Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla düzenlenen etkinliğin davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdi Güngör, çocuklarda özgüven gelişimine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Çocuk, anne ve babasının aynasıdır"

"Çocuk, anne ve babasının aynasıdır" sözüyle konuşmasına başlayan Güngör, çocukların özgüveninin düşük veya yüksek olmasının sebebinin yine anne babalar olduğunu ifade etti. Çocukların da bir birey olduğunu söyleyen Güngör, ailelerin büyük çoğunluğunun çocukları birey olarak kabul etmediklerine işaret etti.

"Çocuklar çok iyi bir gözlemci ama yanlış değerlendiricidir"

Çocukların çok iyi bir gözlemci ama yanlış değerlendirici olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Güngör, kişiliğin ilk 5-6 yılda oluştuğunu sözlerine ekledi. İhmal edilmiş ve şımartılmış çocuk kavramlarından da söz eden Doç. Dr. Abdi Güngör, yeterli ilgi görmeyen çocukların özgüveninin düşük olduğunu belirterek şımartılmanın da maddi durumla ilgisi olmadığını söyledi.

"Sınırsız sevgi, optimum sınır"

Konuyla ilgili en net formülü, "Sınırsız sevgi, optimum sınır" şeklinde açıklayan Güngör, en büyük tehlikenin de çocuklarda suçluluk duygusu oluşturmak olduğu uyarısında bulundu. Çocuklarda tembellik kavramının temelinde cesaretin kırılması, ertelemecilik kavramının temelinde ise mükemmeliyetçilik olduğunu ifade eden Doç. Dr. Abdi Güngör, çocuklara nasihat, öğüt veya tavsiye vermenin hiçbir etkisinin olmadığına dikkat çekerek, değişimin yaşayarak olabileceğini dile getirdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden Bilim Kafe etkinliği, Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay tarafından Doç. Dr. Abdi Güngör'e teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE