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Çocuklara Zerzevan Kalesi Gezisi Düzenlendi

Çocuklara Zerzevan Kalesi Gezisi Düzenlendi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Gençlik Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar Zerzevan Kalesi'ne götürüldü, kalenin tarihi ve milli değerler anlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çocuklara yönelik Zerzevan Kalesi'ne gezi düzenlendi.

Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programda çok sayıda çocuk, Zerzevan Kalesi'ne götürüldü. Çocuklara kalenin tarihinin yanı sıra, milli ve manevi değerler anlatıldı. Daha sonra çocuklara ikramlarda bulunuldu.

Dernek Başkanı Mücahit Yılmaz, çocuklara faydalı işler yapmak adına projeler yapacaklarını belirterek, katkı sunan Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'a, kazı başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun'a ve araç desteğinde bulunan kooperatif başkanına teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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