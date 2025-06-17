Çocuklar Zırhlı Polis Aracına Merak Sardı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocuklar, zırhlı polis aracının etrafını sardı. Polis, merak eden çocuklara mesleği tanıtıp araca bindirerek sorularını yanıtladı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocuklar, zırhlı polis aracının etrafını sardı. Polis, çocuklara mesleği tanıtıp, araca bindirerek meraklarını giderdi.
Çocuklar, ilçede dün bir sitenin içindeki zırhlı polis aracının etrafını sardı. Çocukların meraklı yaklaşımını gören polisler, aracın kapısını açarak çocukların binmesini sağladı. Polisler, daha sonra çocukların polislik ve araç hakkındaki sorularını cevaplayıp meraklarını giderdi. O anlar ise site içindeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel