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Çocuklar Ramazan'ı Coşkuyla Karşıladı

Çocuklar Ramazan'ı Coşkuyla Karşıladı
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Bahçelievler İhlas Yuva sitesinde çocuklar, Ramazan ayını coşkuyla karşılamak için yürüyüş düzenledi. Davul çalarak ve maniler söyleyerek etkinliğe katılan minikler, site sakinlerinin ikramlarıyla bu geleneksel ayın tadını çıkardı.

Çocuklar Ramazan ayını coşkuyla karşıladı.

Ramazan'ı şerif ayı Bahçelievler İhlas Yuva sitesinde çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. Çocuklara eşlik eden büyüklerle birlikte maniler ve salevat söylenerek Ramazan alayı yürüyüşü yapıldı. Minik çocuklar, ellerinde davullar, yüreklerinde heyecanla Ramazan ayını karşıladı. Çocuklara site sakinleri tarafından çikolata ve şeker ikramı yapıldı. Site sakinleri, çocuklara eski Ramazanlar'ı göstermek ve bu manevi hayayı koklamaları için bu etkinliği düzenlediklerini söylediler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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