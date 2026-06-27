Haberler

Çocuklar doğa ve bilimle buluştu

Çocuklar doğa ve bilimle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te koruma altındaki çocuklar, Eskişehir'deki Sazova Bilim Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni gezerek doğa ve bilimle iç içe keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar Eskişehir'de doğa ve bilimle buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Eskişehir'in önemli gezi noktalarından Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı ile Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen gezi kapsamında çocuklar, park içerisinde yer alan bilim ve sanat alanlarını inceleyerek keyifli vakit geçirdi. Ayrıca hayvanat bahçesinde farklı hayvan türlerini yakından görme fırsatı bulan çocuklar, doğa, çevre ve hayvan sevgisi konusunda önemli bir farkındalık kazandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Onların mutlu olması bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Kadir İnanır yıllar önce 'Annemin sözleri hayatımı belirledi' diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Annesinin sözlerini ilk kez anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Küfürler havada uçuştu
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı

500 bin nüfuslu küçücük bir ülke, Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Yok böyle maç! Bu gol iptal oldu, bir takım üst tura çıktı
İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı can verdi, baba panikle eşini ezdi