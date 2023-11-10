Çocuklar Atatürk'ü şiirler ve şarkılarla andı

'10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' etkinlikleri bünyesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Münir Özkul, Adile Teyze, Tarsus Begonvil ve Halkkent Çocuk Gelişim Merkezi ile Yenice Yaşar Bayboğan, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin yanı sıra Silifke...

'10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' etkinlikleri bünyesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Münir Özkul, Adile Teyze, Tarsus Begonvil ve Halkkent Çocuk Gelişim Merkezi ile Yenice Yaşar Bayboğan, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin yanı sıra Silifke Gazi Çiftliği ve Tarsus Gençlik Kampında program düzenlendi.

Minik öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andıkları şiirler okudu ve şarkılar söylendi. Minikler ayrıca temsili olarak hazırlanan Anıtkabir maketine de karanfiller bıraktı.

"Atatürk kalbimizde hiç bitmeyecek bir sevgiye imza attı"

Gazi Mustafa Kemal Atartürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde minik öğrencileriyle anma etkinliği düzenlediklerini söyleyen Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi Birim Sorumlusu Kübra Tan, "Ulu Önder Atatürk, geride bıraktığı eserleriyle milletimizin kalbinde sonsuza dek hiç bitmeyecek bir sevgiye imza atmış, bu nedenle de günümüze dek yasatılmış ve ebediyete kadar da bu milletin kalbinde yaşayacaktır. Ata'mızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ve her türlü durumda sahip çıkacağımıza söz vererek, onu ölüm yıldönümü sebebiyle düzenlediğimiz programımızda rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN