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Çocuk evleri çalışmaları konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk evleri çalışmaları konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kahvaltı düzenlendi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kahvaltı düzenlendi. Kahvaltı programına protokol üyeleri katılım sağlayarak çocuk evlerinde yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve beraberindeki Aile Mahkemesi Hakimi, Çocuk ve Aile Suçları Savcıları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler çocuk evleri sitesinde bir araya geldi. Kahvaltıda çocuklarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yanı sıra, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Kahvaltıdan sonra çocukları ziyaret eden heyete Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş'da eşlik etti. - DÜZCE

Çocuk evleri çalışmaları konuşuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sedat Çelik, Cumhuriyet, Düzce, Çocuk, Yerel, Haberler

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