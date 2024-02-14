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Çobanın Sevgililer Günü Sürprizi

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Samsun'un Bafra ilçesinde çobanlık yapan Yaşar Demir, eşi Zübeyde Demir'e Sevgililer Günü'nde tektaş yüzük hediye ederek duygusal bir sürpriz yaptı.

Sevgililer Günü'nün en anlamlı hediyesini veren çobanın sözleri yürekleri ısıttı.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Ozan Mahallesi'nde çobanlık yapan ve bölgenin son çobanı olan Yaşar Demir, eşi Zübeyde Demir'e Sevgililer Günü'nde anlamlı bir hediye vererek gönülleri fethetti. Eşine tektaş yüzük hediye eden Demir, "Eşimle evleneli 20 yıl oldu. Çobanlar da güzel günleri kaçırmaz. Çobanlar da hep çoban değildir, onların da bir kalbi vardır. Sevdi mi severler" diyerek eşinin Sevgililer Günü'nü kutladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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