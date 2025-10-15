Haberler

Cizre Öğretmenevi Tadilat Çalışmaları İncelendi

Cizre Öğretmenevi Tadilat Çalışmaları İncelendi
Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte tadilat çalışmaları devam eden Cizre Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret ederek, yenileme ve düzenleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte tadilat çalışmaları devam eden Cizre Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Öğretmenevi binasında sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmalarına ilişkin Öğretmen Evi Müdürü İrfan Elgün'den bilgi alan Kaymakam Baycar, öğretmen evindeki tadilatın tamamlanmasıyla birlikte öğretmenlere, kamu personeline ve vatandaşlara daha modern, konforlu ve kullanışlı bir tesis kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Ziyaret sırasında çalışanlara kolaylıklar dileyen Kaymakam Baycar, öğretmenevlerinin öğretmenler ve kamu çalışanları için önemli bir sosyal alan olduğunu vurgulayarak, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gerekli desteğin verileceğini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
