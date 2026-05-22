Cizre Kaymakamı Baycar, Türkiye Diyanet Vakfı kurban kampanyasına destek verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesine vekaletle kurban bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret eden Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, Kaymakam Baycar'a vekaletle kurban organizasyonuna sunduğu katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Kampanyanın ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirten Baran, vatandaşların da organizasyona destek vermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Program sonunda İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ı'a bağış makbuzu takdim edildi.

Kaymakam Baycar olmak üzere Cizre Müftüsü Süleyman Baran, imam, esnaf ve vatandaşlarda kampanyaya destek olmak için başvuruda bulundu.

İlçe Müftüsü Baran, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yapılan vekaletle kurban bağışlarının yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti. - ŞIRNAK

