Haberler

Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cagliari’nin, Beşiktaş’tan kiraladığı Semih Kılıçsoy’un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği öne sürüldü. Genç futbolcunun da İtalya’da kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş’ın sezon başında Cagliari’ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için İtalya’dan dikkat çeken bir karar çıktı. İtalyan ekibinin genç futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı öne sürüldü.

CAGLIARI OPSİYONU KULLANMAYACAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari, Semih Kılıçsoy’un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Kulübün bu kararını genç futbolcuya da ilettiği belirtildi.

SEMİH DE KALMAK İSTEMİYOR

Haberde Semih Kılıçsoy’un da Cagliari’de kariyerine devam etmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda yeniden Beşiktaş’a dönmesi bekleniyor.

İTALYA’DA 25 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde toplam 25 maçta forma giydi. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ PLANLAMA

Semih Kılıçsoy’un geri dönüşü sonrası Beşiktaş yönetiminin genç oyuncuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlıların yeni sezon kadro planlamasında Semih’in durumunun önemli başlıklardan biri olacağı belirtiliyor.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Semih Kılıçsoy’un kariyerine hangi takımda devam edeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Genç futbolcunun yeniden Süper Lig’de forma giymesi ihtimali güçlenmiş durumda.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP mutlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı