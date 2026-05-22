Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest

Manchester City, sezon sonunda ayrılacak Pep Guardiola için özel bir karar aldı. Etihad Stadyumu’nun kuzey tribününe “Pep Guardiola Tribünü” adı verildi.

Manchester City’de sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Pep Guardiola için kulüpten dikkat çeken bir karar geldi. İngiliz devi, Etihad Stadyumu’ndaki kuzey tribününe efsane teknik adamın adının verildiğini duyurdu.

AYRILIK KARARI SONRASI DUYGUSAL ADIM

2016 yılından bu yana Manchester City’nin başında görev yapan Pep Guardiola, sezon sonunda kulübe veda edeceğini açıklamıştı. İspanyol teknik adamın ayrılık kararının ardından Manchester City yönetiminden özel bir hamle geldi.

ETIHAD’DA “PEP GUARDIOLA TRİBÜNÜ”

İngiliz kulübü yaptığı açıklamada, Etihad Stadyumu’nun kuzey tribününün artık “Pep Guardiola Tribünü” adıyla anılacağını duyurdu. Kulüp bu kararla birlikte Guardiola’ya tarihi bir jest yaptı.

CITY TARİHİNE DAMGA VURDU

Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde sayısız başarıya imza attı. İspanyol teknik adam görev yaptığı dönemde Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve birçok büyük kupayı kazanarak kulüp tarihinin en başarılı isimlerinden biri oldu.

TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK

Manchester City taraftarları da kulübün aldığı karara büyük destek verdi. Etihad’daki yeni tribün isminin kulüp tarihine geçen teknik adam için anlamlı bir veda olduğu yorumları yapıldı.

20 KUPALIK EFSANE DÖNEM

Pep Guardiola, Manchester City’de geçirdiği 10 yıllık süreçte toplam 20 kupa kazandı. Deneyimli teknik adamın ayrılığı İngiliz futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
