Kaymakam Baycar, down sendromlu genci makamında ağırladı

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, ilçenin sevilen simalarından down sendromlu Erdal Caba'yı makamında ağırladı.

Ziyarette, samimi sohbeti ve güler yüzüyle neşe saçan Erdal Caba ile yakından ilgilenen Kaymakam Baycar, özel bireylerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında keyifli anlar yaşanırken, Kaymakam Baycar, bu bireylerin toplumun en kıymetli parçaları olduğuna dikkat çekti. Özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Baycar, "Erdal kardeşimiz, ilçemizin güler yüzlü ve sevilen simalarından biri. Kendisini makamımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu bireylerimizin toplumsal hayata katılımını desteklemek, onların yanında olmak bizim en asli görevlerimizdendir" dedi. - ŞIRNAK

