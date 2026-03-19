Haberler

Kaymakam Baycar, down sendromlu genci makamında ağırladı

Kaymakam Baycar, down sendromlu genci makamında ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, down sendromlu birey Erdal Caba'yı makamında ağırladı. Baycar, özel bireylerin toplumsal hayata katılımının önemine vurgu yaptı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, ilçenin sevilen simalarından down sendromlu Erdal Caba'yı makamında ağırladı.

Ziyarette, samimi sohbeti ve güler yüzüyle neşe saçan Erdal Caba ile yakından ilgilenen Kaymakam Baycar, özel bireylerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında keyifli anlar yaşanırken, Kaymakam Baycar, bu bireylerin toplumun en kıymetli parçaları olduğuna dikkat çekti. Özel bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Baycar, "Erdal kardeşimiz, ilçemizin güler yüzlü ve sevilen simalarından biri. Kendisini makamımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu bireylerimizin toplumsal hayata katılımını desteklemek, onların yanında olmak bizim en asli görevlerimizdendir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

