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Cizre Kaymakamı, Gazilere Sorunlarını Dinledi

Cizre Kaymakamı, Gazilere Sorunlarını Dinledi
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Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede yaşayan gazilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizreli gazilerle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen programla ilçede ikamet eden gazilerle bir araya geldi. Kaymakam Baycar, gazilere yönelik düzenlenen programda bir konuşma yaptıktan sonra gazilerin sorun ve taleplerini tek tek dinleyip not aldı. Programa katılımlarından dolayı gazilere teşekkür eden Kaymakam Baycar, davetlilere 'gazilik üniforması' hediye etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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