Cizre Kaymakamı Demir, vatandaşlarla bayramlaştı

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, ilçe halkıyla bayramlaştı.

Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Barış Sarp, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Kazim Sezgin ile birlikte öğretmen evinde düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı. Kaymakam Demir, programa yoğun ilgi gösteren vatandaşları kapıda karşılayarak tek tek bayramlaştı ve daha sonra masaları dolaşarak vatandaşlar ile sohbet etti. Yapılan sıcak sohbetler verilen ikramlar ile pekiştirildi. Daha sonra Cizre Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hasta vatandaşlara şifa dileklerini iletip, bayramlarını kutlayan Demir, hastanede yeni doğan çocuk bakım ünitesinde bulunan ailelere de hediyeler verdi. - ŞIRNAK