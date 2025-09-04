Cizre İlçe Emniyet Müdürü Elmalı, kız çocuklarına ayakkabı hediye etti

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, şehit evladı, terör mağduru ve ihtiyaç sahibi 350 kız çocuğuna ayakkabı hediye etti. Elmalı ve beraberindeki polis memurları, ayakkabıları çocukların evlerine bizzat teslim ederek ailelerle sohbet etti.

Cizre İlçe Emniyet Müdürü Elmalı, daha önce down sendromlu ve engelli çocuklara yönelik projeler gerçekleştirmişti. Elmalı bu defa, şehit evladı, terör mağduru ve ihtiyaç sahibi 350 kız çocuğuna ayakkabı hediye etti. Toplumda güvenlik güçlerinin sadece güvenlik sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda toplumun her kesimiyle güçlü bağlar kurduğunu ifade eden Elmalı, "Hayata geçirdiğimiz sosyal dayanışma projesi ile hem kız çocuklarımızı sevindirdik hem de bu sürece katkı sunmaya çalıştık" dedi.

Ayakkabılarını alan çocuklar, Elmalı'ya ve polis memurlarına teşekkürlerini iletti. - ŞIRNAK