Cizre'deki Genç Hafızlar Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yer Alacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrenciler, yaz tatilini yalnızca dini eğitimle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de değerlendirmek amacıyla Kızılay Cizre Gönüllü Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, gönüllülük faaliyetlerine katılmak için merkez yetkilileriyle planlamalar yaparak iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Kur'an kurslarına devam eden genç hafızlar, yaz dönemini daha verimli geçirmek ve toplumsal duyarlılıklarını artırmak amacıyla gönüllü çalışmalarda yer alma kararı aldı.

Merkez yöneticileri tarafından öğrencilere gönüllülük esasına dayalı projeler, sosyal yardım çalışmaları, çevre bilinci ve dayanışma temelli etkinlikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler ise hem manevi gelişimlerine katkı sağlayacak hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bu tür faaliyetlerde aktif rol alacaklarını belirtti.

Cizre Gönüllü Merkezi yetkilisi Zeynel Em, genç hafızların bu anlamlı ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dini eğitimle birlikte sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi, çok yönlü bireylerin yetişmesi açısından son derece kıymetlidir. Gençlerimizi merkezimizde ağırlamaktan ve onlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi. - ŞIRNAK