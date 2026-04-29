Cizre'de okullarda 'gönül seferberliği' buluşması

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "gönül seferberliği" vizyonu kapsamında köy okullarını gezip öğrencilerle oyun oynadı, öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Cizre'de eğitimde yerinden yönetim anlayışını sahaya taşıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke,"gönül seferberliği" vizyonu kapsamında Gürsu İlk ve Ortaokulu, Şabani İlk ve Ortaokulu ile Uğur İlkokulunda incelemelerde bulundu. Sınıflarda derslere konuk olarak başlayan Müdür İke, öğrencilerle yakından ilgilendi. Eğitimin sadece dört duvar arasında değil, kalbe dokunarak başlayacağını ifade eden İke, "Sizin gözlerinizdeki o eşsiz parıltı, bizim en büyük azim kaynağımızdır. Sizler sadece yarının değil bugünün de en değerli hazinemizsiniz" dedi.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerle okul bahçesine çıkan Şahan İke, çocukların oyunlarına ortak oldu. - ŞIRNAK

