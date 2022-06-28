Cizre'de el emeği ürünlerinin satış noktası dualarla açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de el emeği ürünlerinin satış noktası dualarla açıldı

İhlas Haber Ajansı - Cüneyt Özkaya - Yerel
 - Güncelleme:

Cizre'de el emeği ürünlerinin satış noktası dualarla açıldı Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezlerinde üretilen ürünlerin satılacağı el emeği göz nuru ürün satış noktası açıldı.

Cizre'de el emeği ürünlerinin satış noktası dualarla açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı desteği ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezlerinde üretilen ürünlerin satılacağı el emeği göz nuru ürün satış noktası açıldı.

Cizre Ahmet el-Cezeri Parkı'nda yapılan el emeği göz nuru satış noktası açılışına Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, STK temsilcileri ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Dualarla yapılan açılışta bir konuşma yapan Vali Osman Bilgin amaçlarının insanlara aracı olmak olduğunu belirtti. Vali Bilgin, "Kendi ayağı üzerinde durabilen, kendi yaşamını idame ettiren ve bu manada gerçekten özgürlüğünü eline alabilen İnsanlar istiyoruz. Ülkemiz zaten bu manada örnektir ama daha da örnek olabilmesi için kadınımızın daha da güçlenmesi gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte Aile Destek Merkezlerimiz ve Halk Eğitim Merkezlerimizin bu amaç doğrultusunda çalışma yapmasını istiyoruz. Biz balık tutmayı öğretmeliyiz. İnsanlara sadece aracı olup ve onların toplumda gerçek manada sosyalleştikleri gençleriyle, aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte özgür ve mutlu bir şekilde hayatlarını idame etmeleri için aracı olmak istiyoruz. Bunun haricinde hiçbir niyetimiz yok" dedi.

Daha sonra Cizre Dengbej evinde bulunan Kadın Kooperatifi Derneği açılışını da yapan Osman Bilgin eşiyle birlikte yapılan ürünleri inceledi.

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Özkaya - Yerel

Cizre Kaymakamlığı Şırnak Cizre Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title