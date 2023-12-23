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Cizre'de '23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü' programı düzenlendi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan Filistin'e Destek ve Dayanışma Çadırı'nda "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan Filistin'e Destek ve Dayanışma Çadırı'nda "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi.

Şehri Nuh Platformu tarafından Sanat Sokağı'nda kurulan Filistin'e Destek ve Dayanışma Çadırı'nda "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi. Etkinlikte bir araya gelen çocuklar adına açıklama yapan Beyza Çatı, "İsrail tarafından şehit edilen küçük bir kız çocuğu vardı. Adı Reem. Dedesinin kuzusu Reem. Dedesi ile kucaklaşmaları, aralarındaki sevgi seli, kızın tatlılığı, masumiyeti, zeytin gözlerindeki ışıltı, gülüşündeki mutluluk hepimizi etkilemiştir. Dedesi ile aynı gün doğum gününü kutlayan ancak İsrail tarafından şehit edilen Reem, maalesef aramızda olamayacak. Ayrıca, meydanlarda 23 Aralık günü Reem'in doğum gününü ve Filistinli şehit çocuklarımızı hep birlikte analım" dedi.

Filistin ve Kudüs resimlerinin yapıldığı etkinlikte çocuklara balon ve bayraklar dağıtıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Aralık Dünya Etkinlikler Yerel Politika Haberler

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