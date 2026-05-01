Haberler

Cizre'de 1 Mayıs mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde Cizre'deki sanayi esnafı ile bir araya geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cizre'de üretim ve alın terinin merkezi olan sanayi sitesinde kutlandı. Şırnak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin ve beraberindeki heyet, Cizre sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Programa, Sanayi Sitesi Başkanı Cemal Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız katıldı. İl Müdürü Ahmet Çetin, sanayideki iş yerlerini tek tek gezip ustaların ve işçilerin 1 Mayıs bayramını tebrik etti. Ziyaret kapsamında esnafın taleplerini ve sektörde yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Çetin, sanayi sitesinin gelişimi için hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Heyet, daha sonra inşası tamamlanan ve yeni faaliyete geçen iş yerlerini gezip yerinde incelemeler gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi Sitesi Başkanı Cemal Özdemir, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin ve heyetine teşekkür ederek "İl Müdürümüzün bu anlamlı günde yanımızda olması bizlere güç vermiştir. Nazik ziyaretleri ve esnafımıza gösterdikleri yakın ilgi için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, sanayi sitemizde ter döken tüm esnafımız başta olmak üzere bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs bayramını kutluyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

