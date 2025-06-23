Çizgili Anadolu Sırtlanı Traktörden Gençlere Saldırdı

Çizgili Anadolu Sırtlanı Traktörden Gençlere Saldırdı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğal ortamında görüntülenen Çizgili Anadolu Sırtlanı, ışık rahatsızlığı nedeniyle traktör üzerindeki gençlere saldırarak panik yarattı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğal ortamında görüntülenmek istenen Çizgili Anadolu Sırtlanı, ışıktan rahatsızlık duyarak traktörün üzerindeki gençlere saldırdı. Afrika'nın savanalarını aratmayan görüntüleri çeken gençler büyük panik yaşadı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Türkiye'de ilk defa yaşanan bir olayın görüntüsü kaydedildi. Afrika'nın vahşi savanalarında görülmeye alışık olunan görüntülerin bir benzeri minaresinin yarısı su altında kaldığı için turistlerin akınına uğrayan kırsal Savaşan Mahallesi'nde çekildi.

Gözüne ışık tutulan sırtlan saldırdı

Birecik Barajı'nın suları altında kaldıktan sonra tamamen boşaltılan ve sadece turistler için kafe ve restoranların yer aldığı kırsal Savaşan Mahallesi'nde yaşanan ilginç olayda, traktörle ilerleyen gençler, çizgili bir Anadolu sırtlanıyla karşılaştı. Yanlarından geçip giden sırtlan, suyun kenarına gittikten sonra aynı yoldan geri dönerken cep telefonu kamerasına kaydedildi. Traktörün üzerinden yansıtılan ışıktan rahatsız olduğu düşünülen sırtlan, gençlere saldırdı. Traktörün tekerleğini ısıran sırtlan, gençlerin büyük bir panik yaşamasına neden oldu.

"Yanımızdan geçerken saldırmadı, ışık tutunca korkup saldırdı"

Sırtlanın saldırısı sırasında traktörün üzerinde olan Müfit Vural, ışıktan rahatsız olduğu için saldırdığını iddia etti. Normalde bu bölgede yabani hayvanların kimseye saldırmadığını belirten Vural, "Nesli tükenmek üzere olan çizgili sırtlanı burada gördük. Arkadaşlarla piknik yerine inerken burada karşımıza çıktı. İlk önce yanımızdan geçerken saldırmadı. Saldırgan bir hayvan değildi. Buradan geri çıkarken bence gözüne ışık tuttuk diye korktu ve tekerleğe saldırdı. Saldırıda biz de biraz koktuk, telaş yaptık ama korkunç bir hayvan değil. O kadar saldırgan bir hayvan olduğunu da düşünmüyorum. Şahsen biz buralarda yemek veriyoruz. Çoğu hayvanı buralarda besliyoruz. Buradaki boş evlerde kalıyorlar, bir yere de gitmiyorlar" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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