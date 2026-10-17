Çivril'de sabah namazı buluşmasında İlçe Müftüsü aile sorumluluklarını anlattı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında 300 Evler Camii'nde program gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sabah namazı kılındı. Ardından Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder, aile yapısının korunması, aile içi sorumluluklar ve çocukların milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi konularında sohbet etti. Önder, ailenin toplumsal değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki rolüne dikkati çekerek, çocuklara küçük yaşlardan itibaren dini ve ahlaki değerlerin kazandırılmasının önemini vurguladı.

Camilerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği mekanlar olduğunu belirten Önder, ailece camiye gelmenin çocukların cami ortamını tanımasına ve cami sevgisi kazanmasına katkı sağladığını ifade etti. Program, Vaiz Memiş Keleş'in yaptığı duanın ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı